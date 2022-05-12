МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Venture Global LNG подписала 20-летнее соглашение с дочерней компанией Petronas (Малайзия) по поводу поставок в ее адрес сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 1 миллиона тонн в год со строящегося пока завода Plaquemines LNG. об этом сообщается в пресс-релизе американской компании. "Лукойл" покупает российскую "дочку" Shell

"Компании Venture Global LNG и Petronas LNG Ltd… объявили о заключении нового 20-летнего соглашения о купле-продаже на покупку 1 миллиона тонн в год сжиженного природного газа с завода… Plaquemines LNG", — указывается в сообщении.

Ранее Venture Global подписала договор о поставках СПГ с того же предприятия с другими компаниями. В итоге американская компания уже законтрактовала на двадцатилетний срок 80% проектной мощности завода, или 16 миллионов тонн СПГ в год из 20 миллионов.

Venture Global — поставщик американского СПГ на базе североамериканских бассейнов природного газа. Предприятие Plaquemines LNG в округе Плакеминес, штат Луизиана, должно будет обеспечивать экспорт этого СПГ. Первые строительные работы начались в прошлом году.

"Учитывая растущий спрос на энергетическую безопасность, добавление новых объемов, безусловно, расширяет глобальный портфель поставок (в адрес — ред.) Petronas", — сказал вице-президент Petronas по маркетингу и торговле СПГ Шамсаири Ибрагим, слова которого приведены в релизе.