МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Австрии могут забрать у "Газпрома" газовое хранилище в Зальцбурге, если российский концерн не заполнит его, сообщает RT со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера в беседе с Kronen Zeitung.
"Мы сделаем так, что, например, если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них для других поставщиков", — сказал Нехаммер.
Как ранее заявлял министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, стране не намерена оплачивать российские поставки газа рублями.
https://1prime.ru/gas/20220513/836879527.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.