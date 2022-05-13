МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Австрии могут забрать у "Газпрома" газовое хранилище в Зальцбурге, если российский концерн не заполнит его, сообщает RT со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера в беседе с Kronen Zeitung. Австрия одобрила продажу большей части активов Sberbank Europe AG

"Мы сделаем так, что, например, если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них для других поставщиков", — сказал Нехаммер.

Как ранее заявлял министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, стране не намерена оплачивать российские поставки газа рублями.