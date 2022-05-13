МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Аргентина готова продавать СПГ Европе на фоне санкций в отношении России, заявил президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес в интервью газете Monde. Venture Global договорилась о поставках малазийского СПГ на 20 лет

По его словам, это позволит Буэнос-Айресу извлечь пользу из сложившегося кризиса. Как рассказал Фернандес, Аргентина не выступает против антироссийских санкций, но опасается глобальных последствий из-за предпринимаемых Западом мер.

"Аргентина может извлечь пользу, поскольку у нас вторые в мире трудноизвлекаемые запасы газа, и мы могли бы продавать сжиженный газ в Европу", — заявил президент.

Вместе с тем Фернандес выразил обеспокоенность событиями, происходящими вокруг Украины, и призвал срочно достичь договоренностей для разрешения кризиса.