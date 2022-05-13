Фьючерсы на газ в Европе снижаются в цене на 2,5% - до $1118 за тысячу кубов
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе немного снижаются в начале торгового дня пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE
Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF дешевеют до 1118,4 доллара за тысячу кубических метров, что на 2,5% ниже расчетной цены четверга — 1147,4 доллара. После этого котировки умеренно росли и достигали 1139,9 доллара, что является ценовым максимумом торгов.
https://1prime.ru/gas/20220513/836883300.html
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