МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отключения с пятницы поставок российского газа в Финляндию из-за намерения страны вступить в НАТО. Австрийцы назвали неуместным ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"

Ранее в газете Iltalehti появилась информация о том, Москва готовит контрсанкции в виде прекращения поставок газа в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО. В сообщении было сказано, что газ могут отключить 13 мая, то есть уже в пятницу.

По словам Пескова, эти сообщения являются "очередной газетной уткой". "Газпром" поставляет "голубое топливо" разным потребителям в Европе, в том числе странам-членам НАТО, подчеркнул представитель Кремля и отметил, что российская компания неоднократно демонстрировала свою надежность как поставщика.

"Поэтому, скорее всего, эти сообщения — это очередная газетная утка", — сказал он и посоветовал обратиться за более подробными разъяснениями в "Газпром".

"Газпром" в конце апреля полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.