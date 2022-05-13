КИШИНЕВ, 13 мая — ПРАЙМ. Жителей Молдавии ждет повышение тарифа на газ, сообщил в ходе брифинга глава Национального банка республики Октавиан Армашу. По его словам, на стоимость "голубого топлива" повлияла рекордная инфляция. Песков объяснил желание России получить выплаты за газ от Молдавии

Годовой уровень инфляции в Молдавии на текущей неделе достиг 27,07%. На этом фоне Нацбанк страны поднял базисную ставку на 3 процентных пункта — до 15,5% годовых.

Как сообщил Армашу, к концу апреля прирост стоимости газа составил 350,6% в годовом выражении, а за последние месяцы цены выросли еще сильнее. "(Это — ред.) потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам", — заявил он.

Глава Нацбанка предположил, что власти Молдавии вновь предложат гражданам тарифные льготы. Такая мера уже применялась в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.