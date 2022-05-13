КИШИНЕВ, 13 мая — ПРАЙМ. Жителей Молдавии ждет повышение тарифа на газ, сообщил в ходе брифинга глава Национального банка республики Октавиан Армашу. По его словам, на стоимость "голубого топлива" повлияла рекордная инфляция.
Годовой уровень инфляции в Молдавии на текущей неделе достиг 27,07%. На этом фоне Нацбанк страны поднял базисную ставку на 3 процентных пункта — до 15,5% годовых.
Как сообщил Армашу, к концу апреля прирост стоимости газа составил 350,6% в годовом выражении, а за последние месяцы цены выросли еще сильнее. "(Это — ред.) потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам", — заявил он.
Глава Нацбанка предположил, что власти Молдавии вновь предложат гражданам тарифные льготы. Такая мера уже применялась в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.
https://1prime.ru/gas/20220513/836885716.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.