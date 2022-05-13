МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Обеспечение Германии газом остается стабильным, заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. Песков опроверг сообщения о прекращении поставок газа в Финляндию

Выпавшие из-за проблем с транзитом через Украину поставки из России компенсируются более высокими потоками из Нидерландов и Норвегии, отметил регулятор.

"Безопасность поставок в настоящее время по-прежнему обеспечена", — говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что благодаря дополнительным закупкам на европейском рынке выполнение обязательств по поставкам перед потребителями продолжается.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.

В результате объемы газа, поступающего в Германию через Украину, сократились за день почти на 25%.