МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без импорта газа из России, если будет жестко экономить энергию и заполнит газохранилища, заявил в беседе с изданием Wirtschafts Woche министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек. Об этом сообщает РИА Новости. В Германии нарастает напряжение в сфере газоснабжения

По мнению Хабека, промышленность и частные лица способны сократить потребление энергии на 10%, не попадая при этом в "бедственное положение".

"Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа", — сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что даже при выполнении всех указанных условий "цены на газ наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют".