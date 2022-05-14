МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена разрешить правительствам стран блока ограничивать цены на газ для потребителей в случае, если поставки сырья из России прекратятся, пишет издание Welt am Sonntag. СМИ объяснили неудачу "антипутинского крестового похода" Байдена

Еврокомиссия хочет позволить властям ограничивать цены на газ для потребителей. Это необходимо в случае, если поставки газа из России будут остановлены, говорится в документе ЕК о "краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке".

Из текста следует, что страны-члены Евросоюза смогут регулировать цены на топливо в течение переходного периода; это необходимо, что защитить жителей от скачка еще до того, как возникнет нехватка топлива.

Напомним, что Россия в конце марта текущего года в ответ на санкции со стороны стран Запада перевела расчеты за газ с недружественными странами в рубли.