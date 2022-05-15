МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкие власти со временем могут вернуться к проекту газопровода "Северный поток-2", передает РБК со ссылкой на "Соловьев Live".
"Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", — сказал Нечаев.
Он отметил, что в техническом отношении проект уже завершен, причем трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом, соответственно, по "Северному потоку-2" в любой момент могут начаться поставки "голубого топлива" в Германию.
"С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России", — добавил посол.
https://1prime.ru/gas/20220515/836895668.html
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