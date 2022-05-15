МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкие власти со временем могут вернуться к проекту газопровода "Северный поток-2", передает РБК со ссылкой на "Соловьев Live". В МИД России рассказали, во что превратился "Северный поток-2"

"Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", — сказал Нечаев.

Он отметил, что в техническом отношении проект уже завершен, причем трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом, соответственно, по "Северному потоку-2" в любой момент могут начаться поставки "голубого топлива" в Германию.

"С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России", — добавил посол.