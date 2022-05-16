МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" с CNPC продолжает расти, сообщила российская компания. "Газпром" оценил заполненность европейских хранилищ газа

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале компании.