МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" с CNPC продолжает расти, сообщила российская компания.
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/gas/20220516/836904817.html
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