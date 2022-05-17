РИМ, 17 мая — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке — в рублях и евро, для оплаты поставок российского газа, сообщили в компании. Путин предсказал энергетическую судьбу Европы

"Поскольку сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие дни, Eni начала процесс временного открытия двух расчетных счетов "К" в Газпромбанке в качестве предосторожности (один в евро и второй в рублях)", — говорится в её релизе.

В компании заявили, что решение принято после "одностороннего требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Россией.

"Хотя Eni отклонила эти поправки, компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро. Это четкое условие будет включено в процедуру оплаты", — также сообщила компания.

Решение об открытии двойного счета, отмечает Eni, согласовано с итальянскими властями и принято в соответствии с действующей системой санкций в отношении России. Любые возможные риски или расходы, связанные с этой новой процедурой оплаты, будут возложены на "Газпром экспорт", подчеркнула итальянская сторона.

Согласно заявлению Eni, "Газпром экспорт" и соответствующие российские органы подтвердили, что выставление счетов и оплата по-прежнему будут производиться в евро и что конвертация в рубли на Московской бирже будет производиться в течение 48 часов без какого-либо участия Центрального банка России.

Также отмечается, что задержки или техническая невозможность своевременно завершить перевод не должны повлиять на поставки, а осуществление платежей таким способом не столкнется с каким-либо европейским "регулированием, направленным на предотвращение реализации процесса".

"Новая процедура должна быть нейтральной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения риска, а также не будет несовместимой с существующими санкциями", — заявили в Eni.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Представители итальянских властей ранее называли предложенную Россией схему оплаты поставок нарушением контрактных обязательств. Итальянские министры заявляли, что ожидают от Брюсселя разъяснений относительно правомерности российской схемы.