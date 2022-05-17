МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа заполнены на 40%, для достижения запланированного Еврокомиссией уровня в 80% осталось закачать еще более 40 миллиардов кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Путин предсказал энергетическую судьбу Европы

Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.

Средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на утро 16 мая составлял примерно 42,7 миллиарда кубометров, или 40% (прирост за день составил 0,6%). Аналогичный показатель прошлого года был ниже — 33,3%, а 2020 года — 67,85%

Сезон забора газа из хранилищ в этом году закончился 19 марта, тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% — 27,4 миллиарда кубометров. За следующие восемь недель европейские компании закачали в хранилища более 15 миллиардов кубометров газа, причём за шесть недель — 8 миллиардов кубометров, а за следующие две — почти столько же.

По данным Bruegel, в первую половину апреля Европа импортировала 6,75 миллиарда кубометров, а во вторую — 7,15 миллиарда кубометров, сказал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Европейские объемы импорта СПГ в первые две недели мая сократились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,35 миллиарда кубометров, однако выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2 миллиарда кубометров, также уточнил он.

Европейские потребители в прошлом году — после холодной затяжной зимы — выкачивали газ из своих хранилищ до середины апреля. Аналитики отмечали, что именно низкий уровень заполненности "подземок" стал одним из факторов резкого роста цен на "голубое топливо" в регионе.