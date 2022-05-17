БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн Uniper намерен в конце мая оплатить поставки газа из России в евро, переведя средства на счет в Газпромбанке, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя компании. Итальянская Eni сообщила об открытии счета для оплаты газа в рублях

"И мы оплачиваем в евро, переведя их на счет в Газпромбанке в соответствии с новым механизмом платежей. Таким образом с нашей стороны обеспечено своевременное выполнение контракта", — заявил представитель Uniper, отметив, что по этому вопросу концерн поддерживает тесный контакт с правительством.

В конце апреля в пресс-службе Uniper заявили РИА Новости, что концерн продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.