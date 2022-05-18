МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке в среду утром немного растет и поднимается выше 1000 долларов за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE. Украина ожидает небольшого роста транзита российского газа

Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF на старте торгов снижались до 1007 долларов за тысячу кубов. Затем котировки ускорили снижение и опустились до 998,8 доллара, что стало ценовым минимумом дня. Однако после этого "голубое топливо" начало дорожать, по состоянию на 11.00 цены держатся у уровня 1047 долларов, что на 2,4% выше расчетной цены вторника.

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о прекращении прокачки российского газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая. Кроме того, на рост цен повлияли новости о том, что "Газпром" не будет использовать для транзита газа польский участок трубопровода "Ямал-Европа".