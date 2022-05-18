МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль. Об этом сообщает портал Business Insider.

"Перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Евросоюзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и 40% природного газа", — говорится в материале. Миру напомнили о "пшеничной войне", которая набирает обороты

По мнению исполнительного директора компании Dragonfly Дэвида Клариджа, отказ европейских стран от российских энергоресурсов приведет к резкому росту цен на них.

"ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоемким и дорогостоящим", — предупредил он.

Издание также сообщает, что Европа рассматривает Африку как потенциальный источник газа в будущем, но сейчас ей не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами. При этом импорт сжиженного природного газа из других стран ограничен и не сможет компенсировать текущий дефицит.

Таким образом, в нынешних условиях Европейский союз не может принять быстрое решение, ведь даже переход к чистым и устойчивым источникам энергии займет время, в течение которого странам придется мириться с высокими ценами на энергетику, резюмируется в статье.