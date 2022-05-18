2022-05-18T14:24:00+03:00
2022-05-18T14:33:00+03:00
2022-05-18T14:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220518/836923661.html
Финская Gasum ожидает прекращения поставок газа из России
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации. ПРАЙМ, 18.05.2022
энергетика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/32/835103209.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/32/835103209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/32/835103208.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/32/835103208.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/31/835103196.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83510/31/835103196.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая — ПРАЙМ. Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации.