МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в четверг, по предварительным данным, увеличится на 17,3%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Минэкономики ожидает рост контрактных цен на газ на 65%

Так, заявка на прокачку "голубого топлива" из России через ГИС "Суджа"на 19 мая составляет 63,2 миллиона кубометров, при этом в среду она составляла 53,9 миллиона кубов. Номинация через станцию "Сохрановка" так и остается на нуле. Напомним, что максимальный объем транзита газа через Украину согласно контрактным обязательствам "Газпрома" составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки

Прокачка по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.

Кроме того, "Газпром" в соответствии с ответными санкциями РФ не может использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для поставок газа в Германию.