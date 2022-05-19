МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак считает маловероятным запуск газопровода "Северный поток — 2" в ближайшее время. По его словам, завершению проекта мешает сложившаяся политическая ситуация. Берлин заявил о "смерти" "Северного потока-2"

"По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что по политическим мотивам он вряд ли будет запущен в ближайшее время", — рассказал Новак в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

При этом "Северный поток — 2" останется востребован, поскольку у Европы есть потребность в дешевом газе, отметил вице-премьер.

"В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", — добавил Новак.