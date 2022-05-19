Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа
Президент Турции Эрдоган считает невозможным отказ от российского газа
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Турция не может отвернуться от России, отказаться от российского газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого было опубликовано на его странице в Twitter.
Он напомнил, что Турция совместно с Россией работает над реализацией проекта АЭС "Аккую", который планируется завершить в следующем году. При этом у Анкары есть связи и с Украиной.
Россия является важным поставщиком газа, благодаря которому Турция покрывает половину своих потребностей, подчеркнул Эрдоган.
"Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", — сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.
https://1prime.ru/gas/20220519/836932509.html
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