МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Турция не может отвернуться от России, отказаться от российского газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого было опубликовано на его странице в Twitter. Италия рассчитывает избавиться от российского газа к концу 2024 года

Он напомнил, что Турция совместно с Россией работает над реализацией проекта АЭС "Аккую", который планируется завершить в следующем году. При этом у Анкары есть связи и с Украиной.

Россия является важным поставщиком газа, благодаря которому Турция покрывает половину своих потребностей, подчеркнул Эрдоган.

"Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", — сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.