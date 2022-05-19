МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США в этом году заняли первое место по объему производства и поставкам сжиженного природного газа на мировой рынок, однако российский газ не менее конкурентоспособен, и обязанность России — занять 20% этого рынка, заявил глава крупнейшего производителя СПГ в РФ компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Михельсон рассказал о ходе строительства "Арктик СПГ 2"

"В этом году США заняли уже первое место на рынке СПГ… где-то на 15 апреля американские компании произвели около 30 миллионов тонн, это плюс 16% к подобному периоду прошлого года. Катар — 29 миллионов тонн, а Австралия — 28 миллионов. Ну вот нам еще работать, и работать, и работать. И я считаю, что наша цель — все-таки взять 20% этого рынка", — сказал Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Он отдельно подчеркнул, что в России 20% мировых запасов газа, поэтому обязанностью российской газовой отрасли является занять такую же долю на рынке СПГ, в то время как сейчас она составляет всего 8-9%. "Наш опыт показывает, что это очень нужный рынок, с которым намного проще работать, чем с трубопроводным газом", — отметил глава "Новатэка".

По мнению Михельсона, российский газ очень конкурентоспособен в сравнении с американским. В частности, продукция "Новатэка" пока проигрывает только по стоимости логистики. Так, внутренняя стоимость газа в США, согласно индексу Henry Hub, до пандемии и во время нее составляла около 3 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ), а сегодня поднялась до 7-8 долларов. При этом себестоимость добычи на месторождениях "Новатэка" — 0,5-0,6 доллара за MMBtu.

"На американском рынке стоимость сжижения составляет где-то 2,5 доллара, а по нашим проектам мы достигаем где-то 1,6-1,8 доллара. Мы проигрываем по логистике, так как у нас дорогие ледовые танкера, но через год мы вводим два перевалочных терминала — на Камчатке и в районе Мурманска, что позволит сократить стоимость наших перевозок. И наш СПГ конкурентоспособный будет на любом рынке", — заключил он.