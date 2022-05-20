МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала в 2021 году газораспределительные организации (ГРО) на общую сумму 65,3 миллиона рублей за ущемление прав граждан при подключении газа, сообщили в ведомстве. Эксперт объяснил, как Европа выберет того, кто должен замерзнуть без газа

"В 2021 году ФАС России оштрафовала на общую сумму 65,3 миллиона рублей газораспределительные организации и их должностных лиц за ущемление прав граждан при подключении газа", — говорится в сообщении.

Ведомство вынесло 549 постановлений по нарушениям, из которых 417 — за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 — за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 — за навязывание невыгодных условий.

"Служба внимательно следит и контролирует ситуацию взаимодействия населения и сетевых организаций при реализации проекта газификации регионов", — заверили в ФАС.

Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.