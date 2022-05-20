МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в первый час торгов в пятницу находятся ниже 1000 долларов за тысячу кубометров и пока несколько снижаются относительно расчётной цены накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — с самого открытия торговой сессии торгуются в минусе. Первые фьючерсные контракты продавались чуть выше 985 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчётной цене накануне — 988,3 доллара. Затем котировки ускорили темпы снижения и опустились до минимальной отметки в 964,5 доллара (−2,5%), после чего вновь немного выросли.

Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.