БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Компания Qatar Energy может начать поставки СПГ в Германию со своего терминала в США с 2024 года, рассказал немецкой газете Handelsblatt вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Глава "Новатэка" оценил конкурентоспособность российского СПГ

Он уточнил, что к этому году СПГ-установка Golden Pass в Техасе может достичь необходимой мощности. Уточняется, что Qatar Energy принадлежит доля в 70% в этой установке.

При этом расширение добычи газа на месторождении North Dome будет произойдет лишь в 2026 году, отметил вице-премьер.

Аль Тани также рассказал, что Катарское инвестиционное управление не будет выходить из проектов в России, но не планирует и новых. "Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе", — заявил он.