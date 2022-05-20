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"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" оплаты транзита за июнь
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"Нафтогаз" еще не получил от российского "Газпрома" деньги за транзит газа в Европу в следующем месяце, сообщил глава украинской компании Юрий Витренко. Он заявил, что ситуация... ПРАЙМ, 20.05.2022
энергетика, новости, газ, транзит газа через украину, газпром, нафтогаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Нафтогаз" еще не получил от российского "Газпрома" деньги за транзит газа в Европу в следующем месяце, сообщил глава украинской компании Юрий Витренко.
Он заявил, что ситуация выглядит как начало спора с "Газпромом" по поводу платежей, который, вероятно, будет решаться в арбитраже.
"Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину", — заявил он в интервью телеканалу Sky News.
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