МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Нафтогаз" еще не получил от российского "Газпрома" деньги за транзит газа в Европу в следующем месяце, сообщил глава украинской компании Юрий Витренко. В Евросоюзе считают "ненормальным" платить за российский газ в рублях

Он заявил, что ситуация выглядит как начало спора с "Газпромом" по поводу платежей, который, вероятно, будет решаться в арбитраже.

"Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину", — заявил он в интервью телеканалу Sky News.

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