ВАРШАВА, 20 мая — ПРАЙМ. PGNiG зарезервировал большую часть мощностей газопровода Baltic Pipe, сообщила польская нефтегазовая компания. В Евросоюзе считают "ненормальным" платить за российский газ в рублях

Отмечается, что ввод трубы в эксплуатацию запланирован на осень этого года.

В своем сообщении PGNiG заявляет, что поставки "голубого топлива" с шельфа Норвегии играют главную роль в обеспечении энергетической безопасности Польши. Именно поэтому компания зарезервировал большую часть пропускной способности газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу через Данию с норвежским континентальным шельфом, и намерена полностью использовать эти мощности.

Уточняется, что объем бронирования был определен "на основе очевидных потребностей баланса" компании. Ключевым фактором стало решение не продлевать контракт на поставку российского газа из России по трубопроводу "Ямал-Европа", который истекает в конце этого года.

У PGNiG уже есть диверсифицированный портфель контрактов на поставку газа с норвежского континентального шельфа и из Дании, например, с датскими Ørsted и Lotus. Однако главным ресурсом для Baltic Pipe станет собственная добыча, уточнили в польской компании.