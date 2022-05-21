МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в субботу снизится почти на 30%, об этом говорят данные "Оператора ГТС Украины". "Газпром" полностью остановил поставки газа в Финляндию

Так, заявка на прокачку газа РФ через ГИС "Суджа" на 18 мая, по предварительным данным, составляет 45,7 миллиона кубометров против 63,7 миллиона кубометров днем ранее,. Номинация же через станцию "Сохрановка" остается на нуле. При этом максимальная прокачка в соответствии с контрактными обязательствами "Газпрома" перед Украиной составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Прокачка по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.

Кроме того, "Газпром" в соответствии с ответными санкциями РФ не может использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для поставок газа в Германию.