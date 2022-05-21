МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финляндия потеряла магистральное газоснабжение после отказа от оплаты российских энергоносотелей в рублях, пишет агентство Bloomberg.

Напомним, сегодня утром Россия заявила об остановке поставок газа в Финляндию.

"Россия отрезала Финляндию от поставок природного газа, поскольку отношения между двумя соседями испортились из-за решения северной страны вступить в оборонный альянс НАТО", — пишет агентство.

Финляндия стала третьей страной в Европе, которая потеряла поставки газа из России после отказа платить за них в рублях.Как заявил финский импортер Gasum Oy, поставки по магистральному трубопроводу от ведущего поставщика региона были остановлены рано утром в субботу. В апреле также по причине отказа оплаты в российской валюте были остановлены краны в Польше и Болгарии.

"Большинство участников рынка ожидают, что Финляндия будет единственным покупателем, которому в настоящее время сократят поставки", но "сохраняется риск того, что покупателей в других странах может постигнуть та же участь", — прокомментировал агентству глава отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне Том Марзек-Мансер со ссылкой на недавний опрос трейдеров.

Потеря этих поставок, скорее всего, окажет ограниченное влияние на экономику скандинавской страны: на это топливо приходится только 5% энергобаланса. Здесь газ используется главным образом на заводах, а не для отопления, как во многих других странах Европы. Власти Финляндии настаивают на быстром отказе от российского ископаемого топлива.