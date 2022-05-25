БЕРЛИН, 25 мая — ПРАЙМ. Газоснабжение в ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 45,6 процента, сообщило в среду Федеральное сетевое агентство. Bloomberg: Европе обещают беспорядочную волну голодных мигрантов

"Газоснабжение в Германии стабильно. Суммарно поставки газа в Германию почти неизменны. Заполненность газохранилищ в Германии — на 45,6 процента, частично значительно выше, чем в начале 2015, 2017, 2018 – 2021 годов", — говорится в сообщении регулятора.