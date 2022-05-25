РИМ, 25 мая — ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Италию окажет значительное воздействие на экономику страны, заявил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

"В рамках нашего плана стабильности мы провели оценки возможных последствий прекращения поставок газа из России, которое для нашей страны и ряда других стран ЕС в краткосрочной перспективе будет крайне существенным", — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Франко, правительство Италии пересмотрело в сторону понижения прогнозы роста экономики из-за конфликта на Украине и санкций против России "примерно до 3% в этом году"

"При этом мы должны иметь в виду, что рост на 2,2% связан инерционным эффектом прошлого года. Мы видим серьезные риски в текущем контексте, связанные с событиями на Украине и на энергетическом рынке", — заявил министр. Вместе с тем, подчеркнул глава минфина, экономика Италии устойчива и, "как ожидается, при отсутствии потрясений продолжит расти".

Ранее в среду, выступая на другом мероприятии в рамках форума, Франко заявил, что экономике страны не угрожает рецессия, однако существуют "риски, которые связаны с развитием событий в Восточной Европе и ценами на энергоносители".