БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС при союзе согласовали предварительную договоренность, достигнутую в переговорах с Европарламентом, по законопроекту о хранении газа, который предполагает заполнение хранилищ ЕС к будущей зиме на 80%, говорится в Twitter французского председательства в Совете стран ЕС.

"Сегодня COREPER I утвердил предварительное политическое соглашение, достигнутое в ходе переговоров с Европарламентом, по регулированию хранения газа", — говорится в нем.

В скором времени текст законопроекта будет передан совету министров стран Евросоюза для официального утверждения, отмечает французское председательство.

Еврокомиссия ранее в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а затем этот показатель должен подняться до 90%. Законопроект был передан на обсуждение Европарламента и Совета стран ЕС.

Совет 19 марта сообщил, что достиг предварительного политического соглашения с Европарламентом по тексту законопроекта. Он предполагает, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 годов и до 90% до следующих зимних периодов. При этом ЕС попытается коллективно заполнить 85% мощностей подземных хранилищ газа в 2022 году, отмечалось в пресс-релизе Совета стран ЕС.

Теперь законопроект должны окончательно одобрить министры стран союза и пленарная сессия Европарламента.