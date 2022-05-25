КИШИНЕВ, 25 мая — ПРАЙМ. Молдавия хотела бы пересмотреть условия контракта с "Газпромом" в вопросе оплаты, поскольку страна заинтересована в стабильных ценах на газ, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

"Мы постараемся выяснить, сможем ли мы в рамках переговоров с "Газпромом" пересмотреть условия оплаты, потому что проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты. Если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше", — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

На сегодняшний день закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае республика закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле — платила 1194 доллара.

"Мы хотим диверсификации, если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать. Если получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с "Газпромом", то нам обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов", — добавил Спыну.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.