Читатели The Washington Post восхищены решением Путина заставить платить Европу за газ в рублях
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают решение Владимира Путина заставить ЕС платить за газ в рублях.
Издание опубликовало новость о том, что Европа согласилась "плясать под дудку Путина" и уступила его требованиям по оплате газа в российской валюте.
В комментариях под этим материалом сразу же начался спор. Одни назвали европейцев слабаками, другие же посочувствовали им.
"Вот такие они, суровые заявления Евросоюза. Газовая зависимость существовала десятилетия, а исчезнет за несколько месяцев… Как же", — прокомментировал StayCalm1.
"ЕС убеждал нас, какой невероятной решимости он преисполнен, чтобы наказать Россию, и как он не собирается покупать ее топливо… Но он продолжает его покупать. Как вам это нравится? Как-то противоречиво все это", — считает пользователь TFCFM.
"Легко так рассуждать. А вы попробуйте жить зимой без отопления и без электричества. Или посмотрите, что будет, когда ваши счета за электроэнергию вырастут на 300%", — отметил Jaj801.
"Трамп предупреждал об этом европейцев, говорил, что так будет, но они его не слушали. Решили стать зелеными, а сами рассчитывают на русских, которые должны поставлять им газ для отопления домов и производства электричества", — написал пользователь Andrew Mellon.
"Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди? Как будут добираться до работы? Отапливать дома, пользоваться бытовой техникой? Начнется хаос, возникнет злоба и раздражение", — подытожил Jaj801.
Напомним, что на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
https://1prime.ru/gas/20220526/836986623.html