МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают решение Владимира Путина заставить ЕС платить за газ в рублях.

Издание опубликовало новость о том, что Европа согласилась "плясать под дудку Путина" и уступила его требованиям по оплате газа в российской валюте.

В комментариях под этим материалом сразу же начался спор. Одни назвали европейцев слабаками, другие же посочувствовали им. Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки всему

"Вот такие они, суровые заявления Евросоюза. Газовая зависимость существовала десятилетия, а исчезнет за несколько месяцев… Как же", — прокомментировал StayCalm1.

"ЕС убеждал нас, какой невероятной решимости он преисполнен, чтобы наказать Россию, и как он не собирается покупать ее топливо… Но он продолжает его покупать. Как вам это нравится? Как-то противоречиво все это", — считает пользователь TFCFM.

"Легко так рассуждать. А вы попробуйте жить зимой без отопления и без электричества. Или посмотрите, что будет, когда ваши счета за электроэнергию вырастут на 300%", — отметил Jaj801.

"Трамп предупреждал об этом европейцев, говорил, что так будет, но они его не слушали. Решили стать зелеными, а сами рассчитывают на русских, которые должны поставлять им газ для отопления домов и производства электричества", — написал пользователь Andrew Mellon.

"Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди? Как будут добираться до работы? Отапливать дома, пользоваться бытовой техникой? Начнется хаос, возникнет злоба и раздражение", — подытожил Jaj801.

Напомним, что на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.