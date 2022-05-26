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Венгрия продлила Украине доступ к своим газовым мощностям
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Киев договорился с Будапештом о продлении до 31 марта 2023 года доступа к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии на Украину. Соответствующая договоренность была... ПРАЙМ, 26.05.2022
энергетика, новости, газ, венгрия, украина, импорт газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Киев договорился с Будапештом о продлении до 31 марта 2023 года доступа к гарантированным мощностям для импорта газа из Венгрии на Украину.
Соответствующая договоренность была достигнута между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператором газотранспортной системы Венгрии FGSZ.
"Газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины", — говорится Telegram-канале ОГТСУ.
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