ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Польша и Словакия запускают газопровод, который соединил транспортные системы двух стран. Об этом сообщил газовый оператор Gaz-System. Венгрия продлила Украине доступ к своим газовым мощностям

Уточняется, что строительные работы завершились, сейчас проводятся испытания функциональности газопровода. По данным Gaz-System, общая протяженность газопровода составляет около 164 километров.

Первая пробная поставка газа из Польши в Словакию будет произведена в начале июня, окончательная приемка газового соединения произойдет во втором-третьмем квартале этого года, уточняется в сообщении.

Новый газопровод соединил газовый узел в польском Страхоцине с компрессорной станцией в Вельке-Капушанах в Словакии. Максимальный объем "голубого топлива", который можно будет транспортировать по новой магистрали из Словакии в Польшу, составляет 5,7 миллиарда кубометров в год, Из Польши в Словакию — 4,7 миллиарда кубометров.