МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили энергобезопасность, подтвержден настрой России обеспечивать бесперебойные поставки природного газа по контрактам, сообщает пресс-служба Кремля. Путин обсудил с премьер-министром Италии продовольственный кризис

"При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам", — говорится в сообщении.