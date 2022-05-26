МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили энергобезопасность, подтвержден настрой России обеспечивать бесперебойные поставки природного газа по контрактам, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20220526/836994342.html
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