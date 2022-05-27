МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит план действий на случай, если импорт российского газа в страны блока будет полностью прекращен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" США

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член ЕС может быть следующим [отрезанным от поставок]", — заявила еврокомиссар. "Газпром" уже прекратил поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию за их отказ перейти на расчеты в рублях.

Источники издания, знакомые с разрабатываемыми Еврокомиссией планами, отметили, что речь идет о нормировании поставок газа промышленным предприятиям, на долю которых приходится 27% потребления, в пользу домохозяйств.

Симсон объяснила, что ЕС стремится накопить в запасах как можно больше газа и по максимуму заместить поставки из России. В этом году ЕС получил рекордные объемы сжиженного природного газа, что позволило начать пополнение подземных резервуаров: к 25 мая они были заполнены на 44% по сравнению с 36% годом ранее.

Еврокомиссар назвала вполне "выполнимой" замену двух третей импорта российского газа за счет альтернативных поставок. До начала спецоперации на Украине на долю России приходилось 40% газа, поставляемого в ЕС. Сейчас эта доля снизилась до 26%, а Евросоюз поставил цель сократить этот показатель до 13% к концу года, отметила Симсон.

Она также добавила, что Брюссель ожидает больше газа из США и Норвегии и ведет переговоры с новыми поставщиками.

"Мы работаем с Египтом и Израилем и надеемся к лету достичь с ними двусторонних соглашений. Мы планируем возобновить наш энергодиалог с Алжиром", — сказала Симсон. Найдено объяснение неожиданному развороту рубля

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала план на €210 млрд по отказу Европы от российской энергии к 2027 году. К тому времени государства-члены ЕС откроют или расширят мощность действующих стационарных и плавучих терминалов СПГ для ежегодной обработки 19 млрд куб. м газа. Для сравнения, в 2021 году Россия поставила в ЕС 155 млрд куб. м газа.