МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Государства Евросоюза вслед за Венгрией готовы уступить требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Володин посоветовал США и сателлитам привыкать к оплатам в рублях

"Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях", — отмечают обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в материале для Bloomberg.

По мнению обозревателей, западные и восточные страны-члены Евросоюза разошлись в вопросе поставок оружия на Украину, договоренностей с президентом Владимиром Путиным и условий Украины в рамках будущего мирного договора.

Также авторы обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки нефти из России. Они уверены, что дипломаты осознают, что у Евросоюза заканчиваются возможности нанести болезненный удар по российской экономике.