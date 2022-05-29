МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Европа точно не проживет без российского газа до зимы, так как быстро заместить поставки из России дополнительными объемами сжиженного природного газа не получится, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Украина ожидает снижения транзита российского газа на 6%

"2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится (даже если не учитывать, что в мире "свободного" СПГ не так и много)", — считает он.

Собеседник агентства отметил, что только оформление договоров аренды, доставка, установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займет не менее полугода.

Пока можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в 2022 году примерно на 30 миллиардов кубометров, оценил эксперт. Он добавляет, что уменьшение прокачки из России в Европу и рост поставок из других стран уже отмечены за прошедшие четыре месяца, то есть перебалансировка началась. Однако говорить о ее завершении можно будет не ранее 2024-2025 годов, заключил Колобанов.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — к концу года.

По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.