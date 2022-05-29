МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в воскресенье сохранится чуть ниже 45 миллионов кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Эксперт указала на сложность для ЕС быстро отказаться от газа из России

Так, заявка на прокачку газа через ГИС "Суджа" на 29 мая составляет 44 миллиона кубометров против 43,7 миллиона днем ранее. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая.

Номинации на прокачку через ГИС "Сохрановка" по-прежнему остаются на нуле.

Ранее "Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали соответствующего подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании.

Прокачка по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.

При этом российские ответные санкции запрещают "Газпрому" использовать польский участок газопровода "Ямал — Европа", который прокачивает российское "голубое топливо" в Германию через территорию Белоруссии и Польши.