БЕЛГРАД, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость поставок российского газа для Сербии будет почти в три раза ниже средней по рынку, заявил президент страны Александр Вучич. Он уточнил, что такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин пообещал Сербии стабильные поставки российского газа

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Вучич провели телефонные переговоры, в результате которых стороны условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Как уточнил Вучич, Владимир Путин пообещал "наиболее благоприятную цену на территории Европы" для поставок 2,2 миллиарда кубометров газа в год. По более низким ценам российский газ закупают только Белоруссия и Армения, предположил политик.

Он пояснил, что если летом биржевая стоимость "голубого топлива" находится на уровне 960 долларов за тысячу кубометров, а зимой может вырасти до 3,5-4 тысяч долларов, то Сербия будет закупать российский газ по цене в

340-350 долларов за тысячу кубометров. Для расчета стоимости поставок будет применяться нефтяная формула, а договор будет заключен на три года, заявил сербский президент. При этом детали ещё будут обговорены с "Газпромом". Эксперт рассказал, как ЕС может "сбежать" от эмбарго на российскую нефть

Кроме того, предстоит провести переговоры по поводу поставок дополнительных 800 миллионов кубов газа РФ, которые требуются Сербии в связи с её развитием. "Так что остается вопрос цены для части объемов", — добавил Вучич.

Он также рассказал, что в Сербии начнут строить хранилища дизеля и сырой нефти для того, чтобы обеспечить достаточные запасы топлива. "Также начнем, и об этом я частично разговаривал сегодня с президентом Путиным, дальнейшее строительство хранилищ газа в Сербии, а на это время будем иметь объемы хранения до 500 миллионов кубометров в Венгрии", — указал президент.

Напомним, что текущий контракт Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров российского газа в сутки по 270 долларов за тысячу кубов истекает 31 мая. Власти Сербии ранее выразили намерение заключить следующий газовый договор с Россией на 10 лет.