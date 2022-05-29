МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Турция и Израиль проведут переговоры по поставке газа в Европу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Сербия договорилась о серьезной скидке на российский газ

Он уточнил, что речь пойдет о прокачке "голубого топлива" из Восточного Средиземноморья через турецкую территорию. По словам Эрдогана, официальные лица Турции и Израиля встретятся для обсуждения этого шага. Кроме того, вопрос будет затронут в ходе визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Израиль.

"Мы продолжим нашу работу в этих рамках", — заявил президент и отметил взаимное стремление Турции и Израиля к скорейшему решению вопроса.

Как заявлял ранее официальный представитель и главный советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын, природный газ из Восточного Средиземноморья может стать для Европейского Союза заменой российскому.