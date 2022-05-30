МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Европа гарантировано сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а если очень постарается — уже к 2025 году, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Захарова высмеяла слова главы Еврокомиссии о "вынужденной" покупке нефти

"Гарантировано — к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году. За счёт очень больших инвестиций (ВИЭ, водород, СПГ-инфраструктура и трубы…) и отказа от части "зелёных" планов (в части сокращения использования атомной энергии и угля) — к 2030 году. А если направить дополнительные средства на "перекупку" действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году", — ответил аналитик на вопрос о том, когда Европа может отказаться от газа из России.

Однако есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации всё-таки остановит "горячие головы", добавил Колобанов.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.

По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.