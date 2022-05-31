МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE торгуются утром во вторник выше 1000 долларов за тысячу кубометров и в целом дорожают, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги ростом до 1050 долларов (+3% к расчётной цене понедельника — 1019,5 долларов). Пока ценовой максимум вторника составляет 1058 долларов (+3,8%), а минимум — 1017 долларов (–0,2%) за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.