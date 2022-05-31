"Газпром экспорт" остановит поставки газа датской Orsted из-за неоплаты за газ в рублях
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 июня останавливает поставки для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от этой компании платежей, говорится в сообщении "Газпром экспорта".
"Датская компания Orsted уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях", — сообщает "Газпром экспорт".
"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстед"… платеж за поставки газа в апреле… В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Эрстед"… о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года", — также говорится в сообщении российской компании.
"Газпром" с 31 мая остановил поставку из-за неоплаты по новой схеме нидерландской GasTerra.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, для расчётов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счёт покупателя газа. Расчёты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счёта.
https://1prime.ru/gas/20220531/837042754.html