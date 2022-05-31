КИШИНЕВ, 31 мая — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%, заявил на заседании член НАРЭ Александр Урсу. "Газпром" остановит поставки газа датской Orsted из-за неоплаты

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан объяснил, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, в январе она выросла до 646 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометров, а в мае — по 920 долларов. Поэтому компания обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, увеличив его для бытовых потребителей на 58%.

"Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз". Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 14 060 леев (737 долларов – ред.) до 17 244 леев (904 долларов), — заявил Урсу, добавив, что решение вступает в силу c 1 июня.

Член правления "Молдовагаз" Александр Шевчук, который также принимал участие в заседании НАРЭ, сообщил, что новый тариф приведет к накоплению еще больших тарифных отклонений. На сегодняшний день уже накоплены отклонения почти на 105 миллионов долларов.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.