МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 20,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 42 миллиардов, оценивает "Газпром". В Нидерланды продолжает поступать российский газ

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 20,4 миллиарда кубометров газа. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 42 миллиардов кубов газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года – 52 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Компания напоминает, что по оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов в хранилищах Германии – крупнейших в Европе – является "недостаточно хорошей". При этом достижение целевого уровня в 90% станет для Германии "подушкой безопасности" на два с половиной месяца при нормальной зиме.

"Однако отметим, что сезон отбора в Европе длится намного дольше – пять-шесть месяцев", — заключают в "Газпроме".

По данным на 30 мая, европейские "подземки" заполнены на 46,68%, рост за последние сутки составил 0,3 процентного пункта, свидетельствуют данные GIE. Это на 2,5 процентного пункта меньше среднего показателя на этот день за последние пять лет.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в конце мая сообщал РИА Новости, что в этом году закачка газа в ПХГ ЕС идет без промедлений, но и не быстрее обычного.

Он также пояснял, что на динамику закачки обычно довольно сильно влияют ценовые факторы, поскольку экономика хранения строится на том, что закачка газа идет, когда цены на рынке низкие, а отбор — когда высокие. В 2022 году ценовой фактор не так сильно прослеживается. Это косвенно говорит о том, что участники рынка не верят в возможность существенного снижения цен в июне-сентябре, считает эксперт.