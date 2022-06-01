ПАРИЖ, 1 июн — ПРАЙМ. Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в среду в нидерландском кабмине. В Молдавии рассказали о переговорах с "Газпромом" по пересмотру контракта

"Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс) Файлбриф сегодня выдал разрешение для голландской части работ", — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Сообщается, что в Германии в настоящее время разрабатывается ускоренная процедура получения необходимых разрешений.

Платформа для бурения скважин будет расположена в Северном море в более, чем 19 километрах к северу от островов Схирмонниког и Боркум. Первая добыча газа ожидается к концу 2024 года.

"Годом ранее Федеральная земля ФРГ Нижняя Саксония отказалась выдавать разрешения на работы. Однако теперь ее власти приняли другое решение из-за войны на Украине", — сообщили в правительстве Нидерландов.

Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).

Отмечалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.