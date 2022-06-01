Канцлер Германии Шольц заявил о прогрессе в поиске альтернатив российским энергоносителям
БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. В Германии достигнут значительный прогресс в поиске альтернатив российскому импорту энергоносителей по доступным ценам, заявил в среду на конгрессе энергетической ассоциации BDEW канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Безопасность обеспечения является главным приоритетом. Нам нужно постоянное надежное энергоснабжение… Природный газ остается главным мостом к климатически нейтральному будущему, даже если в краткосрочной перспективе нам, возможно, придется прибегнуть к углю. Поэтому сейчас речь идет о создании условий для разработки альтернатив российскому импорту по доступным ценам. Мы добились значительного прогресса в этом отношении: плавучие СПГ-терминалы будут доступны в ближайшее время", — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что в Германии законодательно активизировано строительство "необходимой портовой инфраструктуры и соединительных линий" для данных терминалов, параллельно ведется работа над стационарными объектами для приема СПГ, чтобы "диверсифицировать наш импорт газа".
По словам Шольца, Германия продолжает стремиться к тому, чтобы "стать независимыми от импорта энергоносителей из России как можно быстрее, но и настолько безопасно, насколько это необходимо", не ставя под угрозу безопасность энергообеспечения.
"В случае с углем уже принято решение о прекращении поставок с осени. В случае с нефтью и газом мы работаем вместе с еврокомиссией и другими государствами-членами, чтобы быстро уменьшить нашу зависимость от России и разработать альтернативы", — сказал Шольц, поблагодарив немецкие компании за поддержку в этом вопросе.
https://1prime.ru/gas/20220601/837058067.html