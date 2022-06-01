БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. В Германии достигнут значительный прогресс в поиске альтернатив российскому импорту энергоносителей по доступным ценам, заявил в среду на конгрессе энергетической ассоциации BDEW канцлер ФРГ Олаф Шольц. Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены

"Безопасность обеспечения является главным приоритетом. Нам нужно постоянное надежное энергоснабжение… Природный газ остается главным мостом к климатически нейтральному будущему, даже если в краткосрочной перспективе нам, возможно, придется прибегнуть к углю. Поэтому сейчас речь идет о создании условий для разработки альтернатив российскому импорту по доступным ценам. Мы добились значительного прогресса в этом отношении: плавучие СПГ-терминалы будут доступны в ближайшее время", — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что в Германии законодательно активизировано строительство "необходимой портовой инфраструктуры и соединительных линий" для данных терминалов, параллельно ведется работа над стационарными объектами для приема СПГ, чтобы "диверсифицировать наш импорт газа".

По словам Шольца, Германия продолжает стремиться к тому, чтобы "стать независимыми от импорта энергоносителей из России как можно быстрее, но и настолько безопасно, насколько это необходимо", не ставя под угрозу безопасность энергообеспечения.

"В случае с углем уже принято решение о прекращении поставок с осени. В случае с нефтью и газом мы работаем вместе с еврокомиссией и другими государствами-членами, чтобы быстро уменьшить нашу зависимость от России и разработать альтернативы", — сказал Шольц, поблагодарив немецкие компании за поддержку в этом вопросе.