БАКУ, 2 июн — ПРАЙМ. Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме. Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Бакинский энергетический форум проходит в эти дни в Баку. Мероприятие посвящено глобальным энергетическим перспективам, финансированию перехода к зеленой энергетике, вопросам поставок газа, карте возможностей разведки, добычи в Каспийском регионе и ряду других актуальных вопросов. В этом году в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран мира.

"Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", — сказал Байрактар.

По его словам, Анкара также может помочь в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.